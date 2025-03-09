Омск-Информ
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·Общество

А в соседней Новосибирской области живет единственный беженец.

На территории Сибирского федерального округа практически нет беженцев и вынужденных переселенцев. Единственный беженец зарегистрирован в Новосибирской области, а в Омске числится единственный на всю Сибирь вынужденный переселенец, сообщает Росстат.

При этом в Омской области в настоящее время проживают 27 лиц, получивших временное убежище. Они были вынуждены покинуть постоянное место проживания из-за различных событий.

·Общество

А в соседней Новосибирской области живет единственный беженец.

На территории Сибирского федерального округа практически нет беженцев и вынужденных переселенцев. Единственный беженец зарегистрирован в Новосибирской области, а в Омске числится единственный на всю Сибирь вынужденный переселенец, сообщает Росстат.

При этом в Омской области в настоящее время проживают 27 лиц, получивших временное убежище. Они были вынуждены покинуть постоянное место проживания из-за различных событий.