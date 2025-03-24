Интенсивнее идет на убыль сельское население.

Омскстат обнародовал данные о численности населения за последние 13 лет. Как явствует из отчетов специалистов, с 2012 до начала 2025 года число жителей региона сократилось на 166,5 тыс. человек, с 1,9 млн до 1,8 млн. Сельское население уменьшилось на 90 тыс. человек, а городское – на 77 тыс. человек.

Численность города Омска не озвучивается, но, по некоторым данным, на начало года она могла быть в пределах 1,1 млн человек.