Омск-Информ
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·Общество

На территории региона проживают около миллиона женщин, больше всего среди них пенсионерок.

Омскстат обнародовал данные о женской части населения Омской области. Всего на территории региона проживает 980,2 тыс. женщин, что составляет 53,9 % всего населения. На тысячу мужчин приходится 1170 женщин.

Средний возраст омичек – 43,4 года. Больше всего в регионе женщин возрастной категории 60–69 лет. При этом насчитывается 97 женщин в возрасте 100 и более лет.

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·Общество

На территории региона проживают около миллиона женщин, больше всего среди них пенсионерок.

Омскстат обнародовал данные о женской части населения Омской области. Всего на территории региона проживает 980,2 тыс. женщин, что составляет 53,9 % всего населения. На тысячу мужчин приходится 1170 женщин.

Средний возраст омичек – 43,4 года. Больше всего в регионе женщин возрастной категории 60–69 лет. При этом насчитывается 97 женщин в возрасте 100 и более лет.

1445