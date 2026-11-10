«Занять невозможно»: омичи начали массово отказываться от самозапретов на кредиты

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Жители Омской области стали массово отказываться от самозапретов на кредиты, ранее установленных для защиты от дистанционных мошенников. По данным регионального Минцифры, к 1 ноября 2026 года самозапрет на кредиты оформили 319 тыс. жителей Омской области (по всей стране – около 23 миллионов). В этом году его сняли уже 20 тысяч омичей – в три раза больше, чем в 2025-м.

Управляемая опция

Установка самозапрета на кредиты – один из самых востребованных финансовых инструментов на портале «Госуслуги». С 1 марта 2025 года, когда заработал этот сервис, россияне в буквальном смысле бросились ставить себе эти запреты. Услуга привлекает простотой и прозрачностью – человек добровольно ставит в своей кредитной истории отметку, запрещающую банкам выдавать кредиты. Так людей защитили от мошенников, которые умудряются вогнать людей в кабалу, оформляя на них кредиты по чужим документам.

Однако к новинке россияне достаточно быстро охладели, и сейчас наблюдается обратная тенденция – запреты стали отменять. По состоянию на октябрь 2026-го, такие ограничения сняли более 2 млн человек. Эксперты комментируют массовое снятие запретов с осторожностью.

– Россияне воспринимают механизм не как «вечную блокировку», а как управляемую опцию, которую можно включать и выключать при необходимости, - цитирует аналитиков Fedpress.ru.

На отказ от услуги также влияет успешная борьба с дистанционным мошенничеством, которую ведут по всем фронтам.

Запрет на запрете

По данным Национального бюро кредитных историй, по динамике числа установленных самозапретов лидируют Краснодарский (+18,5 %) и Алтайский (+15,9 %) края, Республика Татарстан (+12,7 %), Кемеровская область (+12,2 %) и Красноярский край (+11,4 %). Омская область вошла в топ-30 регионов по количеству блокировок, заняв 24 строчку.

Единственным регионом из топ-20, в котором количество установленных самозапретов за месяц сократилось, оказалась Ростовская область (–5,3 %).

Онлайн-сервис сравнения и подбора банковских, инвестиционных, страховых и образовательных продуктов «Выберу.ру» провел опрос и выяснил, что 32 % россиян готовы снять блокировку из-за непредвиденных расходов и ради давно запланированной крупной покупки, ипотеки или автокредита. 10 % – ради рефинансирования текущих кредитов или оформления нового займа на более выгодных условиях. Еще 8 % назвали иные мотивы – в их числе развитие бизнеса и оплата профессионального обучения.

Денег нет, взять не у кого

Самозапрет придумывали как «замок» для борьбы с мошенниками. Однако для многих этот замок стал препятствием в ситуациях, когда доступ к кредитам оказывается жизненно необходимым. Или же экономически обоснованным.

Так, семья жителя одного из районов Омской области в 2025 году купила автомобиль, но одна деталь постоянно ломалась, понадобился сложный ремонт и расходники, которых раньше было в избытке и по приемлемой цене, а теперь они резко подорожали.

– На такие расходы денег не хватает, и они не были запланированы. Запрет был установлен, потом снят, потом вновь установлен и опять снят, чтобы закрыть этот разрыв, – рассказывает глава семьи. – Наверное, надо было взять автокредит и купить другой автомобиль, чем несколько раз снимать запреты и брать потребкредит на деталь, но тогда нам казалось, что так будет меньше хлопот. Уже ничего не сделать, платим банку.

Фото: Freepik.com

Показательна история еще одного жителя Омской области. Мужчина установил самозапрет на выдачу кредитов еще в марте 2025 года, когда в СМИ активно рассказывали о такой возможности. Потом забыл об этом, а осенью 2026-го обратился в банк с заявкой на заем и получил отказ. Сработал самозапрет, но этот отказ ухудшил кредитный рейтинг мужчины. В причинах отклонения заявки никто не стал разбираться.

– Деньги оказались целее, но очень была нужна большая сумма, – говорит омич. – Занять у других было невозможно, такой суммы не было ни у кого.

Самозапрет не закрывает все возможные риски, он блокирует только новые потребительские кредиты. При развитии ИИ и социальной инженерии злоумышленники научились использовать этот инструмент против людей. Например, могут позвонить и сказать, что в кредитную историю не удалось внести отметку о запрете. Попросят «исправить» ситуацию со всеми вытекающими последствиями.

Снизить риски можно, периодически проверяя личную кредитную историю и, конечно, сохраняя бдительность: не переходить по ссылкам от незнакомых, даже если они представляются сотрудниками сервисов, связанных с самозапретом на кредиты.