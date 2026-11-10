«Занять невозможно»: омичи начали массово отказываться от самозапретов на кредиты

Жители Омской области стали массово отказываться от самозапретов на кредиты, ранее установленных для защиты от дистанционных мошенников. По данным регионального Минцифры, к 1 ноября 2026 года самозапрет на кредиты оформили 319 тыс. жителей Омской области (по всей стране – около 23 миллионов). В этом году его сняли уже 20 тысяч омичей – в три раза больше, чем в 2025-м.
Управляемая опция
Установка самозапрета на кредиты – один из самых востребованных финансовых инструментов на портале «Госуслуги». С 1 марта 2025 года, когда заработал этот сервис, россияне в буквальном смысле бросились ставить себе эти запреты. Услуга привлекает простотой и прозрачностью – человек добровольно ставит в своей кредитной истории отметку, запрещающую банкам выдавать кредиты. Так людей защитили от мошенников, которые умудряются вогнать людей в кабалу, оформляя на них кредиты по чужим документам.
Однако к новинке россияне достаточно быстро охладели, и сейчас наблюдается обратная тенденция – запреты стали отменять. По состоянию на октябрь 2026-го, такие ограничения сняли более 2 млн человек. Эксперты комментируют массовое снятие запретов с осторожностью.
– Россияне воспринимают механизм не как «вечную блокировку», а как управляемую опцию, которую можно включать и выключать при необходимости, - цитирует аналитиков Fedpress.ru.
На отказ от услуги также влияет успешная борьба с дистанционным мошенничеством, которую ведут по всем фронтам.
Запрет на запрете
По данным Национального бюро кредитных историй, по динамике числа установленных самозапретов лидируют Краснодарский (+18,5 %) и Алтайский (+15,9 %) края, Республика Татарстан (+12,7 %), Кемеровская область (+12,2 %) и Красноярский край (+11,4 %). Омская область вошла в топ-30 регионов по количеству блокировок, заняв 24 строчку.
Единственным регионом из топ-20, в котором количество установленных самозапретов за месяц сократилось, оказалась Ростовская область (–5,3 %).
Онлайн-сервис сравнения и подбора банковских, инвестиционных, страховых и образовательных продуктов «Выберу.ру» провел опрос и выяснил, что 32 % россиян готовы снять блокировку из-за непредвиденных расходов и ради давно запланированной крупной покупки, ипотеки или автокредита. 10 % – ради рефинансирования текущих кредитов или оформления нового займа на более выгодных условиях. Еще 8 % назвали иные мотивы – в их числе развитие бизнеса и оплата профессионального обучения.
Денег нет, взять не у кого
Самозапрет придумывали как «замок» для борьбы с мошенниками. Однако для многих этот замок стал препятствием в ситуациях, когда доступ к кредитам оказывается жизненно необходимым. Или же экономически обоснованным.
Так, семья жителя одного из районов Омской области в 2025 году купила автомобиль, но одна деталь постоянно ломалась, понадобился сложный ремонт и расходники, которых раньше было в избытке и по приемлемой цене, а теперь они резко подорожали.
– На такие расходы денег не хватает, и они не были запланированы. Запрет был установлен, потом снят, потом вновь установлен и опять снят, чтобы закрыть этот разрыв, – рассказывает глава семьи. – Наверное, надо было взять автокредит и купить другой автомобиль, чем несколько раз снимать запреты и брать потребкредит на деталь, но тогда нам казалось, что так будет меньше хлопот. Уже ничего не сделать, платим банку.
Показательна история еще одного жителя Омской области. Мужчина установил самозапрет на выдачу кредитов еще в марте 2025 года, когда в СМИ активно рассказывали о такой возможности. Потом забыл об этом, а осенью 2026-го обратился в банк с заявкой на заем и получил отказ. Сработал самозапрет, но этот отказ ухудшил кредитный рейтинг мужчины. В причинах отклонения заявки никто не стал разбираться.
– Деньги оказались целее, но очень была нужна большая сумма, – говорит омич. – Занять у других было невозможно, такой суммы не было ни у кого.
Самозапрет не закрывает все возможные риски, он блокирует только новые потребительские кредиты. При развитии ИИ и социальной инженерии злоумышленники научились использовать этот инструмент против людей. Например, могут позвонить и сказать, что в кредитную историю не удалось внести отметку о запрете. Попросят «исправить» ситуацию со всеми вытекающими последствиями.
Снизить риски можно, периодически проверяя личную кредитную историю и, конечно, сохраняя бдительность: не переходить по ссылкам от незнакомых, даже если они представляются сотрудниками сервисов, связанных с самозапретом на кредиты.