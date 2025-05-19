За апрель 2025 года было оформлено в 2,3 раза меньше кредитов, чем годом ранее.

В апреле 2025 года в России выдали 1,21 млн потребительских кредитов, что в 2,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Снижение затронуло и Омскую область. За месяц жители региона оформили 17 тысяч кредитов наличными – это на 57,6 % меньше, чем в апреле 2024 года (40,1 тыс.).

Больше всего потребкредитов в апреле оформили в Москве – 84 тысячи. А наиболее сильное падение показателя зафиксировано в Оренбургской области, где количество выданных займов снизилось почти на 60 % – с 39,2 до 15,8 тыс.