Омск оказался в конце списка по доле просроченной задолженности населения.

Эксперты «РИА Новости» провели исследование, которое призвано оценить долю просроченной задолженности населения перед банками. По итогам этого исследования был создан соответствующий рейтинг регионов, в которых банки имеют наиболее ответственных заемщиков, и тех, в которых они не собираются платить по долгам.

Во главе списка – Севастополь и Республика Крым. Там доля просроченной задолженности населения составляет 1,75 и 2,28 % соответственно. Замыкают рейтинг регионы Северного Кавказа: Чеченская Республика и Республика Ингушетия. Там не платят по кредитам уже 9,42 и 20,88 %.

Омская область находится на 63-м месте списка с 4,70 % неплательщиков. Также сообщается, что средняя ссудная задолженность перед банками в Омской области составляет 403 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, сколько омичей оформили самозапрет на кредиты.