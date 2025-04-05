Это позволяет избежать ситуации, когда от имени человека кредит оформляют мошенники.

По состоянию на 3 апреля самозапрет на кредиты оформили 94 тыс. жителей Омской области, сообщает портал «Город55» со ссылкой на данные Минцифры региона. Услуга самозапрета действует с первого марта текущего года.

– В Омской области по состоянию на 3 апреля с помощью сервиса госуслуг по установлению самозапрета на кредиты и займы было подано 94 тысячи заявлений, – заявили в Минцифры.

Самозапрет на кредиты позволяет заблокировать выдачу любых займов человеку, а также ограничить возможность их дистанционного получения. Данная мера направлена на снижение случаев мошенничества: злоумышленники под различными предлогами получают данные граждан и оформляют кредиты от их имени. Также распространены случаи, когда введенные в заблуждение люди берут кредиты на большие суммы и переводят деньги на «безопасные счета».