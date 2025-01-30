Первые три дома предполагают переменную этажность и наличие 3–4 комнатных квартир. Продажи квартир запустили неделю назад.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о выдаче разрешения на строительство первых трех многоэтажек на углу улиц Волгоградская и Дергачева на Левобережье компании «СЗ «Эталон-Омск». Речь идет о реализации масштабного инвестиционного проекта «Зеленая река».

Предполагается, что первая высотка получит переменную высотность от 7 до 12 этажей с парковкой на 290 мест. В доме планируется сделать 425 квартир: 230 однокомнатных, 153 двухкомнатные, 21 трехкомнатная и 21 четырехкомнатная.

Второй дом также переменной этажности 8–13, 15, 16 этажей, в том числе с одним подземным этажом. В высотке предусмотрена 621 квартира, в том числе 345 однокомнатных, 234 двухкомнатных и 42 трехкомнатные. На подземной автостоянке можно будет разместить 259 автомобилей.

Что касается третьего дома, то здесь конструкция планируется посложней и тоже переменной этажности, 2–7–9–10–12–15 этажей, в том числе подземный паркинг на 99 автомобилей. В доме предусмотрено 340 квартир, в том числе 195 однокомнатных, 115 двухкомнатных и 30 трехкомнатных. Для жителей всех домов будут предусмотрены места хранения велосипедов.

В дальнейшем в новом микрорайоне застройщиком планируется возведение еще двух многоквартирных домов и детского сада. Всего в рамках проекта инвестор намерен построить 10 объектов социальной сферы: 3 школы и 7 детских садов.

По проекту реализуемая площадь нового комплекса составит 1,4 млн кв. м, в том числе 1,0 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Первая очередь будет включать 14 жилых домов переменной этажности, детский сад, встроенные коммерческие помещения, паркинги. Компания рассчитывает полностью завершить проект до конца 2030 года.

Ранее «Омск-информ» рассказывал, что особенность жилья, возводимого «Эталоном», – огромные кухни и дворы без машин. Неделю назад компания запустила продажи квартир в строящихся домах.