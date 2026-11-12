Омичам ограничат переводы по картам

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Российским гражданам могут установить жесткие лимиты на финансовые операции в рамках борьбы с мошенниками. Законопроект предусматривает ограничение в 30 тысяч рублей в месяц на внесение наличных на счета или электронные кошельки, а также на получение переводов от других физических лиц.

Новые правила затронут владельцев карт, попавших в поле зрения Центробанка и Росфинмониторинга из-за подозрительных операций. В первую очередь мера коснется дропперов, чьи счета используются злоумышленниками для обналичивания похищенных средств. При выявлении сомнительной активности кредитные организации будут обязаны ввести ограничения не позднее следующего рабочего дня.

Установленные лимиты будут действовать до одного года с возможностью продления при повторных нарушениях. При этом переводы родственникам или друзьям автоматически не блокируются, однако на поступающие от них средства также распространится месячный потолок, если владелец счета попадет под подозрение.