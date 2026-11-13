Стройка Северного обхода оставляет омских водителей с разбитыми машинами

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В социальных сетях губернатора Виталия Хоценко омичи пожаловались на грузовики, перевозящие материалы для строительства Северного обхода. По словам местной жительницы, из кузовов машин на проезжую часть выпадают крупные куски глины, которые повреждают другие транспортные средства.

– Вчера во время эвакуации на Красноярском тракте, в районе строительства обхода, скопилась огромная пробка. На автомобиль моего супруга с грузовика, ехавшего по встречной полосе, выпал огромный кусок глины, который снес зеркало и помял крыло. Ежедневно от такой беды страдают транспортные средства ни в чем не повинных водителей, – говорится в комментарии.

На обращение отреагировал министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Андрей Хафизов. Он сообщил, что специалисты управления дорожного хозяйства не смогли установить, имел ли отношение грузовик, ставший причиной происшествия, к строительству Северного обхода.

– В целях определения виновных в указанном дорожно-транспортном происшествии лиц и компенсации ущерба собственности необходимо обратиться в государственную автомобильную инспекцию, – подчеркнул Хафизов.

Он также добавил, что в АО «Мостострой-11» организуют внутреннюю проверку, чтобы выявить возможные нарушения правил перевозки инертных материалов. Если такие факты подтвердятся, будут приняты меры.