За последние 15 лет в Омскую область переехали из 20 стран мира.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что Омская область занимает лидирующие позиции среди регионов по количеству переселившихся соотечественников.

– Наш регион выбирают для постоянного проживания все большее количество семей, – сказал глава региона. – С начала этого года наш регион принял более 750 новых жителей. Всего за последние 15 лет в регион переехали свыше 50 тысяч человек из 20 стран мира.

По данным минтруда, переселенцам предоставляют меры социальной поддержки. Те, кто будут работать в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства и социального обслуживания, предоставляют единовременную выплату в размере 70 тысяч рублей.

Для переселенцев из-за рубежа предусмотрено единовременное подъемное пособие 15 тысяч рублей. Эти средства выплачивают участнику программы, а еще по 7500 рублей – каждому члену семьи. Также им помогают с жильем и документами.

Семьям соотечественников с детьми могут компенсировать аренду жилья или проживание в гостинице – до 70 тысяч рублей. Также до 12 тысяч рублей – на оплату нотариально заверенных переведенных документов.

Кроме того, участники программы могут получать соцвыплату до 300 тысяч рублей на организацию своего дела. Отметим, что в этом году у соотечественников получилась возможность размещаться в Центре помощи семье и детям. Расходы за проживание в нем тоже компенсируют.