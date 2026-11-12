В Минздраве рассказали о состоянии зверски порезанной девушки из Омской области

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Стали известны подробности состояния 17-летней девушки, жестоко изрезанной ножом в Большеречье. Как сообщили «Омск-информу» в минздраве, пострадавшую уже перевели в общее отделение.

– Девушку из реанимации перевели в общее отделение. Состояние средней тяжести, – заявили в ведомстве.

Напомним, нападение произошло вечером 9 ноября в районе Большереченского зоопарка. По данным следствия, 19-летняя девушка из личной неприязни напала на свою 17-летнюю знакомую и нанесла ей множественные ножевые ранения. Источники «Омск-информа» уточняли, что преступление носило спланированный характер: потерпевшую специально пригласили на встречу в безлюдное место, где обвиняемая нанесла ей 51 удар заранее принесенным кухонным ножом. Еще одна девушка снимала происходящее на видео.

На помощь пострадавшей пришли случайные прохожие, которые услышали ее крики и вызвали полицию. Нападавшая после преступления скрылась, однако вскоре ее разыскали и заключили под стражу. Девушку с большой кровопотерей в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

В районной администрации также рассказали , что пострадавшая учится на повара-кондитера, не состоит на профилактическом учете и активно участвует в жизни техникума. По данным ведомства, она не пропускает занятия без уважительных причин, поддерживает удовлетворительные отношения с педагогами и проявляет интерес к учебе.

Нападавшую в районной администрации, напротив, охарактеризовали как замкнутую и безответственную. По словам представителей ведомства, ей пытались помочь, однако девушка не выполняла договоренности и переставала выходить на связь.

Выяснилось также, что первый конфликт между девушками произошел 6 ноября. В нем участвовала и подруга обвиняемой, которая впоследствии снимала нападение на видео. После инцидента ее вместе с родителями пригласили на беседу, а саму школьницу по решению совета по профилактике поставили на внутренний учет.