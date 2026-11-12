В Минздраве рассказали о состоянии зверски порезанной девушки из Омской области

Стали известны подробности состояния 17-летней девушки, жестоко изрезанной ножом в Большеречье. Как сообщили «Омск-информу» в минздраве, пострадавшую уже перевели в общее отделение.
– Девушку из реанимации перевели в общее отделение. Состояние средней тяжести, – заявили в ведомстве.
Напомним, нападение произошло вечером 9 ноября в районе Большереченского зоопарка. По данным следствия, 19-летняя девушка из личной неприязни напала на свою 17-летнюю знакомую и нанесла ей множественные ножевые ранения. Источники «Омск-информа» уточняли, что преступление носило спланированный характер: потерпевшую специально пригласили на встречу в безлюдное место, где обвиняемая нанесла ей 51 удар заранее принесенным кухонным ножом. Еще одна девушка снимала происходящее на видео.
На помощь пострадавшей пришли случайные прохожие, которые услышали ее крики и вызвали полицию. Нападавшая после преступления скрылась, однако вскоре ее разыскали и заключили под стражу. Девушку с большой кровопотерей в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.
В районной администрации также рассказали, что пострадавшая учится на повара-кондитера, не состоит на профилактическом учете и активно участвует в жизни техникума. По данным ведомства, она не пропускает занятия без уважительных причин, поддерживает удовлетворительные отношения с педагогами и проявляет интерес к учебе.
Нападавшую в районной администрации, напротив, охарактеризовали как замкнутую и безответственную. По словам представителей ведомства, ей пытались помочь, однако девушка не выполняла договоренности и переставала выходить на связь.
Выяснилось также, что первый конфликт между девушками произошел 6 ноября. В нем участвовала и подруга обвиняемой, которая впоследствии снимала нападение на видео. После инцидента ее вместе с родителями пригласили на беседу, а саму школьницу по решению совета по профилактике поставили на внутренний учет.
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела. Его ход контролирует председатель СК России Александр Бастрыкин. Кроме того, ситуацией занимается уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина, которая намерена проверить учебное заведение.