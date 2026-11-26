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Высшая квалификационная коллегия судей России дополнила повестку заседания 23 ноября – в ней появились заявления двух руководителей омских арбитражных судов. Председатель Арбитражного суда Омской области Евгений Поликарпов и председатель Восьмого арбитражного апелляционного суда Евгений Кливер просят прекратить их полномочия с 30 ноября. Основание – подпункт 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», то есть добровольный уход в отставку, сообщают «Коммерческие Вести».

Оба возглавили свои суды не так давно и на шестилетний срок: Поликарпов получил назначение указом президента Владимира Путина № 274 в апреле 2024 года на шесть лет, Кливер – указом от августа 2024 года на шесть лет. По данным «Коммерческих Вестей», председателей неожиданно вызвали в Москву, где они, видимо, и написали заявления.

В ту же повестку попало и обращение председателя Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Константина Забоева – он просит прекратить полномочия с 1 декабря.