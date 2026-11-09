Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Мария Филимонова

На Омскую область надвигается суровое похолодание

Столбики термометров стремительно поползут вниз.
осень, листья

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 9 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –1...+4 °C.

Ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Местами возможны гололедные отложения и гололедица на дорогах. Северо-восточный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти.

К ночи похолодает до –3...–8 °C, температура воздуха будет понижаться. Местами продолжат идти слабые осадки, ожидается туман и гололедица на дорогах. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти.

2087

Читайте также

·Общество·Мария Филимонова

На Омскую область надвигается суровое похолодание

Столбики термометров стремительно поползут вниз.
осень, листья

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 9 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –1...+4 °C.

Ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Местами возможны гололедные отложения и гололедица на дорогах. Северо-восточный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти.

К ночи похолодает до –3...–8 °C, температура воздуха будет понижаться. Местами продолжат идти слабые осадки, ожидается туман и гололедица на дорогах. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти.

2087
Больше по тегу - #погода
Рубрика - Общество