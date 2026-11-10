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·Общество·Олег Кипорук

В Омске утвердили строгие правила для трех исторических зданий

Региональное ведомство закрепило охранный статус для старинных архитектурных объектов города.
Гостиница Россия

Министерство культуры Омской области утвердило детальный перечень защищаемых элементов для трех известных архитектурных памятников. Соответствующие приказы подписаны сегодня, 10 ноября.

Под охрану попали дореволюционные объекты: гостиница «Россия» начала XX века на пересечении улиц Ленина и Партизанской, комплекс бывшей 11-й стрелковой артиллерийской бригады на улице Красных Зорь, а также здание магазина купца А. Т. Евдокимова на улице Герцена.

Согласно принятым нормам, любые ремонтно-реставрационные мероприятия на этих площадках теперь обязаны учитывать утвержденный состав охранных деталей. Законом исключается демонтаж или изменение исторических фасадов, лепнины и конструктивных элементов, что гарантирует защиту памятников от обезличивания при обновлении.

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·Общество·Олег Кипорук

В Омске утвердили строгие правила для трех исторических зданий

Региональное ведомство закрепило охранный статус для старинных архитектурных объектов города.
Гостиница Россия

Министерство культуры Омской области утвердило детальный перечень защищаемых элементов для трех известных архитектурных памятников. Соответствующие приказы подписаны сегодня, 10 ноября.

Под охрану попали дореволюционные объекты: гостиница «Россия» начала XX века на пересечении улиц Ленина и Партизанской, комплекс бывшей 11-й стрелковой артиллерийской бригады на улице Красных Зорь, а также здание магазина купца А. Т. Евдокимова на улице Герцена.

Согласно принятым нормам, любые ремонтно-реставрационные мероприятия на этих площадках теперь обязаны учитывать утвержденный состав охранных деталей. Законом исключается демонтаж или изменение исторических фасадов, лепнины и конструктивных элементов, что гарантирует защиту памятников от обезличивания при обновлении.

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Рубрика - Общество