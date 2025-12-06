Упавший в яму с кипятком в Омске пенсионер скончался в больнице

Он получил ожоги 60 % тела.

Омск Live

Мужчина, упавший в яму с кипятком 26 ноября на улице 5-й Армии в Омске, скончался в больнице. Медикам не удалось спасти жизнь пациента. Площадь ожогов составляла более 60 % тела пенсионера.

– Медики боролись за него, но, увы, слишком большой процент ожогов, – сообщает портал «НГС55» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, что камеры наблюдения запечатлели момент происшествия: прохожий «исчез» в яме с кипятком. Помог ему выбраться водитель случайно проезжающего автомобиля. После госпитализации пациент находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Место аварии впоследствии оградили сигнальной лентой, а трубу пообещали починить в кратчайшие сроки. Проверка обстоятельств происшествия уже начата прокуратурой, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении сотрудников «Тепловой компании», ответственных за обслуживание поврежденного трубопровода.