·Происшествия

Омич, упавший в яму с кипятком посреди дороги, попал в реанимацию

За жизнь пожилого человека сейчас борются медики.

Следственный комитет начал проверку в связи с падением омича в яму с кипятком. Напомним, инцидент произошел сегодня утром на пересечении 5-й Армии и Малой Ивановской. В соцсетях появилась видеозапись происшествия.

По данным прокуратуры, пострадавший получил более 60 % ожогов тела.

– Пострадавший 78-летний мужчина находится в реанимации, ему оказывается медицинская помощь, – сообщили в следственном комитете.

По предварительной информации, яма посреди дороги образовалась из-за аварии на подземном трубопроводе. Следователи ищут виноватых в несчастном случае. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности.

