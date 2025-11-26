Из-за падения омича в яму с кипятком завели уголовное дело

Ответственность понесут работники «Тепловой компании».

следственный комитет

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за падения омского пенсионера в яму с кипятком. Ответить за ожоги мужчины придется кому-то из работников АО «Тепловая компания».

По предварительным данным, из-за аварии на подземной теплотрассе на улице 5-й Армии около дома № 3 обвалился грунт. В дороге образовалась яма с кипятком. Сегодня днем 78-летний мужчина, проживающий в соседнем доме, провалился в эту яму.

Выбраться мужчине помог один из очевидцев, который проезжал мимо. Омича отвезли в больницу и поместили в реанимацию с ожогами 60 % тела.

Отметим, что следователи пока не определили конкретных виновников.