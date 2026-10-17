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·Происшествия·Магнит Комаров

Под Омском затонула лодка с рыбаками: один человек погиб

Маломерное судно опрокинулось рядом с селом Надеждино Омского района.
Надувная лодка рыбалка

Сегодня, 17 октября, на реке Иртыш в районе населенного пункта Надеждино Омского района произошел несчастный случай с рыбаками. Надувная лодка, на которой плыли двое мужчин, опрокинулась, люди оказались за бортом.

– В результате происшествия погиб 65-летний пассажир, судоводителю удалось самостоятельно выбраться на берег, – сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

По факту инцидента проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас проводятся проверочные мероприятия, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

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·Происшествия·Магнит Комаров

Под Омском затонула лодка с рыбаками: один человек погиб

Маломерное судно опрокинулось рядом с селом Надеждино Омского района.
Надувная лодка рыбалка

Сегодня, 17 октября, на реке Иртыш в районе населенного пункта Надеждино Омского района произошел несчастный случай с рыбаками. Надувная лодка, на которой плыли двое мужчин, опрокинулась, люди оказались за бортом.

– В результате происшествия погиб 65-летний пассажир, судоводителю удалось самостоятельно выбраться на берег, – сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

По факту инцидента проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас проводятся проверочные мероприятия, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

1148
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Рубрика - Происшествия