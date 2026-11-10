Хоценко выделил премии трем районам Омской области за туристические проекты

По решению губернатора Виталия Хоценко муниципалитетам выделят денежные поощрения по итогам конкурса «Лучший туристический маршрут среди муниципальных образований Омской области».
Главную премию присудили Тарскому району за круглогодичный маршрут «Сибирские святыни: Спасский собор», приуроченный к 250-летию Спасского кафедрального собора в Таре. Кормиловский район отмечен за проект «Краеведческая карусель: Алексеевская благодать», а Полтавский – за маршрут «Полтавка Сибирская».
В октябре на конкурс представили 14 туристических маршрутов. Экспертная комиссия оценивала безопасность и доступность путешествий, оригинальность идей, содержание программ и перспективы развития проектов.
Маршрут из Тарского района знакомит туристов с духовным и архитектурным наследием севера Омской области. Двухдневная программа рассчитана на людей разного возраста и уровня физической подготовки. Она включает экскурсии по историческим местам Тары, посещение Спасского кафедрального собора и храмов близлежащих сел, знакомство с экспозицией Тарского художественного музея и мастер-класс по росписи деревянного спила. Также в программу входят посещение Северного драматического театра имени М. А. Ульянова и прогулка по исторической части города.
Региональный конкурс проводится ежегодно при поддержке правительства Омской области в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Он помогает муниципалитетам представлять новые туристические проекты и налаживать сотрудничество с бизнесом и представителями индустрии гостеприимства.