Хоценко отметил вклад омичей в развитие региона и поддержку страны

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Омске состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Омской области. Их получили представители разных профессий, а также многодетные родители – за профессиональные достижения, общественную деятельность и вклад в воспитание детей.

Среди награжденных – врачи, педагоги, инженеры, работники промышленности и транспорта, общественные деятели. Особое внимание на церемонии уделили семьям, которые воспитывают нескольких детей.

Звание «Мать-героиня» указом президента России присвоено Лидии Гармс, воспитавшей десятерых детей. Орденом «Родительская слава» награждены Дмитрий и Надежда Гришины, родители семерых детей, а также Андрей и Татьяна Шутовы, воспитывающие восьмерых детей. Еще четыре многодетные семьи получили медали ордена «Родительская слава».

Губернатор Виталий Хоценко отметил, что развитие региона во многом зависит от ежедневной работы его жителей. Он также поблагодарил омичей, которые участвуют в поддержке военнослужащих и жителей приграничных территорий.

– Мы все вместе приближаем победу: своим производством, выпуском военной техники, продовольствия и других промышленных товаров. Наши волонтеры доставляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции и приграничные регионы. Спасибо вам за ваш труд! Давайте и дальше работать во благо своих семей, родных городов и сел, Омской области и нашей страны. Ваша жизнь и ваша работа – пример для многих, – отметил губернатор.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Среди профессиональных наград – орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, которым отмечен ведущий инженер-программист Центрального конструкторского бюро автоматики за вклад в укрепление обороноспособности страны. Машинист электропоезда получил медаль «За развитие железных дорог».

Представителям педагогической и спортивной сфер присвоены почетные звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» и «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Конструктор Омского НИИ приборостроения удостоен Почетной грамоты Президента России. Также жителям региона объявлена Благодарность Президента Российской Федерации и вручены благодарственные письма главы государства.

Отдельно Виталий Хоценко поблагодарил Владимира Путина за внимание к жителям Омской области и поддержку представлений о награждении омичей государственными наградами.

Региональными наградами отмечены заслуги в военно-патриотическом воспитании молодежи, развитии промышленности и охране здоровья жителей. Работникам производственного объединения «Полет» присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Омской области», представителям медицинской сферы – «Заслуженный работник здравоохранения Омской области».