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С 1 января 2027 года единое пособие на детей и беременных женщин вырастет на 6,8 %. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

По ее словам, семьи, которым пособие уже назначено, начнут получать увеличенные суммы с нового года. Перерасчет сделают автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.

Пособие рассчитано на семьи с детьми до 17 лет и на беременных женщин, вставших на учет в больнице на раннем сроке – до 12 недель. Назначают его, если среднедушевой доход семьи не выше регионального прожиточного минимума. При рассмотрении заявления Социальный фонд оценивает имущество семьи и причины отсутствия заработка у трудоспособных членов.

Размер выплаты – 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума на детей. После индексации на 6,8 % увеличатся и суммы действующим получателям, и размеры пособия, которое будут назначать в 2027 году.

При этом выплата на первого ребенка увеличится на 49,5 тыс. руб. и составит 778 488,59 руб., а сумма на второго ребенка – до 1 028 743,71 руб. Общее количество получателей маткапитала составит около 1,9 млн семей.