Фото: личный архив семьи Березовских

В ночь на 14 ноября после продолжительной болезни ушел из жизни омский литератор Николай Березовский, которому было 75 лет. Печальную новость передает «Вечерний Омск».

О дате и времени церемонии прощания будет объявлено позже.

Покойный состоял в Союзе писателей России и Союзе журналистов РФ. Среднюю школу он завершил экстерном, а затем учился на отделении прозы Литературного института имени А. М. Горького. Современники называют его одной из наиболее значимых фигур омской литературы последних десятилетий.

Творческое наследие Николая Васильевича включает восемь книг – прозаических, поэтических и публицистических, – увидевших свет в Москве и Сибири. Его тексты печатались в «Литературной газете», «Литературной России», журналах «Юность», «Октябрь», «Слово», «Работница» и многих других изданиях, в том числе зарубежных – в Венгрии и Австрии. Произведения для детей переводились на японский и европейские языки, а рассказ «Три лимона для любимой» был экранизирован «Мосфильмом» и «Лентелефильмом». Кроме того, писатель не раз становился победителем литературных конкурсов.

Редакция «Омск-информа» приносит соболезнования родным и близким писателя.