В Омской областной клинической больнице выполнили транскатетерное протезирование аортального клапана двум пациентам 77 лет, входящим в группы высокого и экстремально высокого хирургического риска. Об этом сообщил региональный минздрав.

Тяжелый аортальный стеноз традиционно лечат открытой операцией на сердце, однако у части пациентов «серебряного» возраста серьезные сопутствующие болезни делают такое вмешательство слишком опасным. Для таких случаев в ОКБ применяют инновационную малоинвазивную методику: клапан меняют, не вскрывая полость сердца и не подключая искусственное кровообращение. Недавно врачи прооперировали сразу двух омичей.

Одной из пациенток, женщине 77 лет, вмешательство потребовалось из-за склерогенного аортального порока; ранее она перенесла онкологическую операцию и лучевую терапию. Второй пациент, мужчина того же возраста, поступил после острого коронарного синдрома и ангиопластики, а в прошлом ему также делали аорто-бедренное шунтирование по поводу тяжелого хронического заболевания. Обе операции шли под контролем рентгена и эхокардиографии, уже через сутки пациенты были активны, и сейчас их выписали домой.

Высокотехнологичные вмешательства такого типа в областной клинической больнице проводят с 2017 года. Благодаря этому жители региона могут получить качественную медицинскую помощь, не отправляясь в федеральные сосудистые центры.