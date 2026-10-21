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·Общество·Андрей Андреев

Омскую больницу заподозрили в неправильной медицинской помощи

Фонд обязательного медицинского страхования выявил нарушения стандартов в омской БСМП № 2.
поликлиника БСМП №2

Росздравнадзор провел проверку в БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2». Напомним, что омичи пожаловались на ужасные палаты в больнице. Причиной проверки стало увеличение в 3-м квартале года количества экспертиз качества медицинской помощи, проведенных страховыми организациями.

– Есть основания полагать, что медицинская помощь бюджетным учреждением здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» оказывается с нарушениями обязательных требований, предъявляемых к ее оказанию, – говорится в документе.

Больнице объявили предостережение. Отметим, что ранее там сменился главврач.

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·Общество·Андрей Андреев

Омскую больницу заподозрили в неправильной медицинской помощи

Фонд обязательного медицинского страхования выявил нарушения стандартов в омской БСМП № 2.
поликлиника БСМП №2

Росздравнадзор провел проверку в БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2». Напомним, что омичи пожаловались на ужасные палаты в больнице. Причиной проверки стало увеличение в 3-м квартале года количества экспертиз качества медицинской помощи, проведенных страховыми организациями.

– Есть основания полагать, что медицинская помощь бюджетным учреждением здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» оказывается с нарушениями обязательных требований, предъявляемых к ее оказанию, – говорится в документе.

Больнице объявили предостережение. Отметим, что ранее там сменился главврач.

1450
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Рубрика - Общество