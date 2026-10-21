Омичей предупредили об отмене популярных электричек

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В Омской области 4 ноября изменится график движения пригородных поездов. Изменения связаны с празднованием Дня народного единства.

Как сообщили в компании «Омск-пригород», в этот день из расписания исключат две пары пригородных электричек: № 7652/6661 и 6672/7657, курсирующих по маршруту Омск – Калачинская – Омск.

Пассажирам предлагают воспользоваться альтернативным вариантом: добраться до Калачинска и вернуться обратно 4 ноября можно будет на электропоездах, следующих по более протяженному маршруту Омск – Татарская.

Омичей просят заранее ознакомиться с обновленным графиком и учитывать корректировки при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что в Омской области запустят новый пригородный маршрут.