В Омске девятилетний пешеход пострадал под колесами дорогой иномарки

Omskinform.ru

Сегодня днем, 9 ноября, в Омске произошло ДТП, в котором пострадал девятилетний мальчик. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть Госавтоинспекции в 13:50.

По данным полиции, происшествие случилось на улице Андрианова, возле дома № 4. 47-летняя женщина за рулем автомобиля Lexus сбила школьника, который в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда мальчику потребовалась медицинская помощь. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Отметим, что прокуратура Омска взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием девятилетнего школьника.

Напомним, что ранее омич покалечил пассажира в ДТП и решил «сэкономить» на его лечении.