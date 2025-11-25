Экс-депутату омского Заксобрания Калинину смягчили приговор

Его наказание уменьшили на полгода.

СУ СКР по Омской области

Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы смягчил приговор бывшему депутату Законодательного собрания Омской области Сергею Калинину. Вместо 16 лет ему придется провести в колонии строгого режима 15,5 года. Как сообщает РБК, ему также придется выплатить штраф – 980 тысяч. Еще на 1 год 9 месяцев омичу ограничат свободу после колонии.

Напомним, мужчину осудили за мошенничество. Суд установил, что в 2011 году основной акционер и председатель совета директоров ОАО «Омскгоргаз», депутат Сергей Калинин создал преступное сообщество и с помощью подельников продал газопровод «Омскгоргаза» «Омскгазстрою», после чего сдал его в аренду «Омскгазсети». После этого в связи якобы с расходами на аренду соучастники установили завышенные тарифы на транспортировку газа. В результате с 2011 по 2018 год они похитили более 273 млн рублей у трех юридических лиц.

Напомним, осудили за мошенничество также бывшего председателя региональной РЭК Константина Марченко (12 лет), а также Александра Буцина (8 лет), Александра Орлова (6 лет), Ольгу Шеблову (10 лет) и Инну Пахотину (12 лет).