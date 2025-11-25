Экс-депутату омского Заксобрания Калинину смягчили приговор

Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы смягчил приговор бывшему депутату Законодательного собрания Омской области Сергею Калинину. Вместо 16 лет ему придется провести в колонии строгого режима 15,5 года. Как сообщает РБК, ему также придется выплатить штраф – 980 тысяч. Еще на 1 год 9 месяцев омичу ограничат свободу после колонии.
Напомним, мужчину осудили за мошенничество. Суд установил, что в 2011 году основной акционер и председатель совета директоров ОАО «Омскгоргаз», депутат Сергей Калинин создал преступное сообщество и с помощью подельников продал газопровод «Омскгоргаза» «Омскгазстрою», после чего сдал его в аренду «Омскгазсети». После этого в связи якобы с расходами на аренду соучастники установили завышенные тарифы на транспортировку газа. В результате с 2011 по 2018 год они похитили более 273 млн рублей у трех юридических лиц.
Напомним, осудили за мошенничество также бывшего председателя региональной РЭК Константина Марченко (12 лет), а также Александра Буцина (8 лет), Александра Орлова (6 лет), Ольгу Шеблову (10 лет) и Инну Пахотину (12 лет).