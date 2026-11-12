Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Олег Кипорук

В Омске увековечат память «отца» дорожной сети региона

На фасаде Управления дорожного хозяйства появится мемориал.
Вигилянский

В Центральном округе Омска на фасаде Управления дорожного хозяйства появится памятный знак в честь Владислава Вигилянского. Соответствующий проект подготовила городская администрация на основе решения профильной комиссии по предложению самого ведомства.

Специалист руководил Омским дорожно-строительным трестом, а позднее возглавлял ГП «Омскавтодор» с 1969 по 1998 год. За время его работы дорожные службы объединили в единый комплекс, построивший более шести тысяч километров твердых дорог и подъездов к отдаленным селам.

Заслуженный строитель РСФСР и Почетный гражданин Тары также избирался депутатом регионального Законодательного Собрания и был отмечен орденами Трудового Красного Знамени и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Читайте также

·Общество·Олег Кипорук

В Омске увековечат память «отца» дорожной сети региона

На фасаде Управления дорожного хозяйства появится мемориал.
Вигилянский

В Центральном округе Омска на фасаде Управления дорожного хозяйства появится памятный знак в честь Владислава Вигилянского. Соответствующий проект подготовила городская администрация на основе решения профильной комиссии по предложению самого ведомства.

Специалист руководил Омским дорожно-строительным трестом, а позднее возглавлял ГП «Омскавтодор» с 1969 по 1998 год. За время его работы дорожные службы объединили в единый комплекс, построивший более шести тысяч километров твердых дорог и подъездов к отдаленным селам.

Заслуженный строитель РСФСР и Почетный гражданин Тары также избирался депутатом регионального Законодательного Собрания и был отмечен орденами Трудового Красного Знамени и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Больше по тегу - #памятник
Рубрика - Общество