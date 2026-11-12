Экс-полковник ГРУ допустил, что БПЛА на Омск запускали с «ближайших территорий»

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Офицер высказался о налете БПЛА на Омск. Подполковник запаса ГРУ и бизнес-омбудсмен Андрей Панферов озвучил версию о запусках беспилотных аппаратов с ближайших точек. По его оценке, технические параметры летательных средств имеют ограниченный радиус действия.

– На мой взгляд, вот эти беспилотные летательные аппараты поднимаются с каких-то ближайших территорий. Судя по тем видам летательных аппаратов, которые я знаю, у них дальность ограничена. Поэтому я думаю, что компетентным органам следует все-таки более детально изучить площадки, с которых их поднимали, – цитирует Панферова «Сиб.фм».

Эксперт также допустил активность разведывательных дронов в соседней Новосибирской области, фиксирующих подступы к промышленным предприятиям.

Напомним, что режим воздушной опасности в регионе вводился накануне днем на семь часов.