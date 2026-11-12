Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

Омичам вернули мобильный интернет после атаки беспилотников

Связь и интернет снова работают во всех районах Омска после временных ограничений.
телефон

В Омске вновь работает мобильный интернет, который накануне отключали на фоне угрозы атаки дронов. Об этом сообщает издание "Омскрегион".

Ранее в Омском регионе на время приостановили доступ к мобильному интернету, а в городе наблюдались проблемы с сотовой связью. Горожане делились в местных пабликах жалобами на то, что не могут дозвониться и выйти в сеть. Сейчас доступ к интернету вернулся во все районы Омска. Сотовая связь, по данным издания, тоже снова работает для всех жителей.

Напомним, что ограничения вводились из-за угрозы беспилотников.

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·Общество·Андрей Андреев

Омичам вернули мобильный интернет после атаки беспилотников

Связь и интернет снова работают во всех районах Омска после временных ограничений.
телефон

В Омске вновь работает мобильный интернет, который накануне отключали на фоне угрозы атаки дронов. Об этом сообщает издание "Омскрегион".

Ранее в Омском регионе на время приостановили доступ к мобильному интернету, а в городе наблюдались проблемы с сотовой связью. Горожане делились в местных пабликах жалобами на то, что не могут дозвониться и выйти в сеть. Сейчас доступ к интернету вернулся во все районы Омска. Сотовая связь, по данным издания, тоже снова работает для всех жителей.

Напомним, что ограничения вводились из-за угрозы беспилотников.

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Рубрика - Общество