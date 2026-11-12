В Омской области энергетикам вынесли предостережение из-за отключений света

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Жители деревни Тайчи в Тевризском районе давно устали от постоянных отключений света. Люди обратились с жалобой в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Омской области в Тевризском районе. В заявлении они указали на ненадлежащее качество услуг и угрозу безопасности.

По итогам разбирательства надзорное ведомство провело профилактическое мероприятие и вынесло предостережение компании «Россети Сибирь». Специалисты сослались на пункт 1 статьи 4 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также на пункт 2 той же статьи в редакции от 05.12.2022 – оба пункта касаются качества оказываемых услуг.

Отметим, что проблемами с электроснабжением работа энергетиков не ограничивается. 12 ноября «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» подключили новый корпус Клинического медико-хирургического центра в Омске. Для этого энергетики выделили мощность 900 кВт и проложили свыше 1200 метров кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ.