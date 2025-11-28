Омск-Информ
В Омске подорожали знаменитые беляши у политеха

Предприниматель повысил цены и на другую продукцию.

Знаменитая омская беляшная у политеха подняла цены. Беляши, чебуреки, сосиски в тесте и корндоги подорожали с 45 до 50 рублей.

Цены поднялись еще два месяца назад. А еще в августе владелец сети беляшных Виктор Зятиков предупреждал, что это произойдет. Как сообщает «Ом1», причиной стало подорожание сырья, коммунальных услуг и топлива.

Напомним, что «политеховский» беляш пробовали даже мэр, вице-губернатор и телеведущая Яна Чурикова.

