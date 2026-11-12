В Омске может появиться еще один сервис доставки еды

Omskinform.ru

Число сервисов доставки продуктов питания в городе может увеличиться: представители «Яндекс Лавки» намекнули на скорое открытие в Омске. Об этом стало известно из обсуждения в социальной сети Threads*, где официальный аккаунт прокомментировал вопрос пользователей о запуске в городе.

– Надеемся, что скоро сможем порадовать вас открытием в Омске, – заявили представители сервиса.

Конкретных сроков появления службы экспресс-доставки в регионе компания пока не раскрывает. На сегодняшний день бренд уже работает в ряде крупных городов Урала и Сибири, включая Тюмень, Екатеринбург и Новосибирск. В омской нише онлайн-заказов доминирует «Самокат», а также курьерские службы агрегаторов, в том числе заказы привозят курьеры «Яндекс GO» и «Яндекс Еды».

Напомним, как сообщал «Омск-информ» в конце октября, бывший вице-губернатор региона Алексей Ромахин, покинувший пост по личным обстоятельствам, получил новую работу именно в структуре «Яндекса».

* – социальная сеть Threads принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.