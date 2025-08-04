Сервис обещает скорое восстановление.
Сегодня, 4 августа, по всей России клиенты популярной службы доставки СДЭК столкнулись с серьезными проблемами при отправке посылок. Сайт сервиса неоднократно зависал, препятствуя нормальной работе платформы.
Неполадки коснулись и омских отделений. Так, в пункте на улице Яковлева представители компании подтвердили сбои, отметив, что работа постепенно восстанавливается. Одна из сотрудниц сообщила НГС55, что недавно клиентка успешно отправила посылку, несмотря на возникшие проблемы.
Похожая ситуация наблюдалась и в другом отделении на Красном Пути. Однако, несмотря на заявленную нестабильность, некоторые омичи смогли отправить посылки.
– У небольшой части пользователей могут возникать краткосрочные сложности с доступом к личному кабинету. Штатную работу мы планируем восстановить в ближайшее время, – отметили в СДЭК.
Напомним, что в прошлом году подобные сбои в работе сервиса наблюдались несколько дней.