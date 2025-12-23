Омичи неделями ждут посылки из-за рубежа

Сроки доставки увеличились из-за предновогоднего ажиотажа и оформления грузов на таможне.

GigaChat

В этом году многие жители России, заказывающие товары из-за рубежа, столкнулись со значительным увеличением сроков доставки, сообщает РБК. Проблемы возникли у большинства крупных игроков, включая «Почту России», CDEK.Shopping, ПЭК, DPD и других.

Причиной задержек компании называют увеличение числа отправлений в преддверии Нового года, ужесточение пограничного и таможенного контроля, а также сложные погодные условия в отдельных регионах. Сроки задержек в ряде случаев значительно превышают прошлогодние.

Как заявили в Федеральной таможенной службе, с их стороны задержек в оформлении товаров трансграничной торговли нет. Количество международных почтовых отправлений в преддверии Нового года увеличивается; чтобы не допустить нарушения сроков таможенного оформления, ФТС оптимизировала работу смен на таможенных постах и изменила график работы. Международные отправления на таможне «оформляются строго в сроки, установленные законодательством», подчеркнули в службе.

«Почта России» также мобилизовала дополнительные ресурсы для ускорения доставки международных отправлений и привлекла персонал для подработки на объектах. Задержки в доставке трансграничных посылок, прежде всего, связаны с кратным увеличением числа отправлений, заявили на почте.