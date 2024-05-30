Омск-Информ
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·Общество

Новые заказы пока по-прежнему не принимают.
В пунктах СДЭК в Омской области возобновили выдачу. Получить посылки могут все, кому пришло соответствующее СМС-уведомление. Ранее это могли сделать только те, кому уведомление пришло до технического сбоя.
– Следующим шагом компания планирует запустить возможность отправки и перемещение посылок, которые хранятся на складах, – сообщили в пресс-службе СДЭК.
Сбой, из-за которого служба доставки приостановила прием и выдачу посылок по всей России, произошел 26 мая. Отметим, что в Омской области существует более 120 пунктов выдачи СДЭК.
·Общество

Новые заказы пока по-прежнему не принимают.
В пунктах СДЭК в Омской области возобновили выдачу. Получить посылки могут все, кому пришло соответствующее СМС-уведомление. Ранее это могли сделать только те, кому уведомление пришло до технического сбоя.
– Следующим шагом компания планирует запустить возможность отправки и перемещение посылок, которые хранятся на складах, – сообщили в пресс-службе СДЭК.
Сбой, из-за которого служба доставки приостановила прием и выдачу посылок по всей России, произошел 26 мая. Отметим, что в Омской области существует более 120 пунктов выдачи СДЭК.