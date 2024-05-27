Неполадки длятся уже больше суток. Когда сервис починят, не сообщается.

Неполадки длятся уже больше суток. Когда сервис починят, не сообщается.

Вчера днем из-за технического сбоя компания СДЭК временно приостановила обработку посылок. Сегодня в службе доставки сообщили, что не могут не только принимать, но и выдавать посылки.

– Вследствие сбоя в работе вычислительных мощностей в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны прием и выдача отправлений на ПВЗ. Все посылки будут бережно нами сохранены и выданы вам после устранения технических проблем, – сообщили в СДЭК.

Работа над восстановлением сервисов продолжается. В службе доставки пока не сообщают, сколько времени на это потребуется.