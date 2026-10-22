В Омске у двух популярных троллейбусных маршрутов появится «лакшери» конечная

На проспекте Мира в Омске продолжается обустройство нового диспетчерского пункта для троллейбусов № 5 и 8. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, объект появится на разворотной площадке возле остановки «Завод Металлист».
– В одноэтажном здании есть помещения для диспетчера, комната отдыха для водителей, санитарный узел. Пункт снабжен электричеством, водоснабжением, центральным отоплением, системой тревожной сигнализации. Сейчас проводятся работы по обустройству внутренних помещений, приведению фасада диспетчерского пункта к единому стилевому решению, установке крылечек и наружного освещения, – заявил градоначальник.
Рядом с диспетчерским пунктом уже подготовили площадку для посадки и высадки пассажиров. Со стороны движения в город планируют установить остановочный павильон. По оценке городских властей, летом остановка будет особенно востребована у омичей, которые отправляются в садоводческие массивы вокруг озера Моховое.
– В целом разворотная площадка обеспечит новую возможность транспортного сообщения на троллейбусном маршруте № 8 поселка Юбилейного с центральной частью города, улицами Богдана Хмельницкого, Кирова и Московкой-2. На троллейбусном маршруте № 5 – через мост 60-летия ВЛКСМ с левобережной частью города, бульваром Архитекторов, – добавил Шелест.
Градоначальник отметил, что обустройство диспетчерского пункта планируют завершить до 10 ноября.