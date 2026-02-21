Омские фермеры получат 40 миллионов на развитие молочного производства

Средства помогут увеличить объемы молока в 23 районах региона.

Фото: Freepik.com

Для поддержки молочного производства в Омской области выделят 40 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Финансирование распределят между 23 районами Омской области, чтобы стимулировать рост производства молока в подсобных хозяйствах.

Напомним, что ранее карантин по пастереллезу крупного рогатого скота был введен в селе Троицком Омского района, а также вблизи деревень Миролюбовка и Новоалександровка Москаленского района.