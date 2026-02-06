Омск-Информ
·Общество

В Омской области нашли новые очаги опасной инфекции

Ветеринары ввели ограничения и усилили профилактические меры.

В Омской области выявлены новые очаги пастереллеза крупного рогатого скота. Об этом сообщили в Главном управлении ветеринарии региона.

В связи с эпизоотической обстановкой карантин введен в селе Троицком Омского района, вблизи деревни Миролюбовка Москаленского района и около деревни Новоалександровка Москаленского района.

На период действия ограничений в зонах карантина действует комплекс специальных ветеринарных и профилактических мероприятий, направленных на недопущение дальнейшего распространения инфекции.

Напомним, ранее на нескольких территориях Омской области ввели карантин из-за выявления новых случаев бешенства у животных.

