В Омской области нашли новые очаги смертельно опасной болезни

Случаи заражения зафиксировали в Омском и Нововаршавском районах.

На территории Омского и Нововаршавского районов выявили новые случаи заболевания животных бешенством. До 6 апреля на территориях села Нововаршавка и деревни Луговой установили карантин.

Напомним, что в начале февраля заражения зафиксировали в другом селе Омского района – Нива.

Отметим, что в 2025 году в регионе участились случаи бешенства. Заражались не только собаки, но и кошки, и коровы. Специалисты выявили 38 очагов. В 2024 году их было всего 19.

