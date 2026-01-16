Под конец года в Омской области поймали рекордное количество бешеных животных

Всего за месяц бешенством заразились 14 животных.

Фото создано при помощи ИИ

В декабре 2025 года в Омской области зарегистрировали 14 неблагополучных пунктов по бешенству, в остальные месяцы очагов бешенства было от 1 до 7, сообщили «Омск-информу» в Главном управлении ветеринарии.

За весь минувший год в регионе было зарегистрировано 38 очагов. Лидером стал Омский район – 10 очагов. В Калачинском районе выявили 7, в Нижнеомском – 6, в Горьковском – 4. По 2 очага появилось в Называевском, Тюкалинском и Черлакском районах, по 1 – в Омске, а также в Марьяновском, Павлоградском, Саргатском и Тевризском районах.

В Главном управлении ветеринарии перечислили виды заразившихся бешенством животных. Это 12 заболевших собак, 7 кошек, 8 сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот), 12 лис и 1 енотовидная собака.

Отметим, что в 2024 году в регионе было всего 19 неблагополучных пунктов по бешенству.