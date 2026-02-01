Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В селе под Омском объявили карантин из-за бешенства

Ранее ограничения были сняты с Калачинского района.

В Омской области введен новый карантин по бешенству. Заражения зафиксированы в селе Нива Омского района. Об этом сообщается в указе правительства, подписанном заместителем губернатора Дмитрием Ушаковым.  

На период действия ограничительных мер запрещается лечение больных восприимчивых животных и посещение территории посторонними, кроме специалистов, работающих с животными, и персонала, привлеченного для ликвидации очага.  

Также ограничиваются ввоз, вывоз, перемещение и перегруппировка восприимчивых животных, а также снятие шкур с их трупов. В неблагополучных пунктах запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, где возможно скопление животных, а также отлов диких животных для передачи в зоопарки.  

Контроль за соблюдением указа возложен на министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Николая Дрофу.

Напомним, что ранее ограничения по бешенству были сняты на территории Калачинского района.

·Общество

В селе под Омском объявили карантин из-за бешенства

Ранее ограничения были сняты с Калачинского района.

В Омской области введен новый карантин по бешенству. Заражения зафиксированы в селе Нива Омского района. Об этом сообщается в указе правительства, подписанном заместителем губернатора Дмитрием Ушаковым.  

На период действия ограничительных мер запрещается лечение больных восприимчивых животных и посещение территории посторонними, кроме специалистов, работающих с животными, и персонала, привлеченного для ликвидации очага.  

Также ограничиваются ввоз, вывоз, перемещение и перегруппировка восприимчивых животных, а также снятие шкур с их трупов. В неблагополучных пунктах запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, где возможно скопление животных, а также отлов диких животных для передачи в зоопарки.  

Контроль за соблюдением указа возложен на министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Николая Дрофу.

Напомним, что ранее ограничения по бешенству были сняты на территории Калачинского района.