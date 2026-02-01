Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В омском райцентре наконец отменяют карантин по бешенству

Ограничительные меры действовали с начала декабря.

Позавчера, 30 января, в Омске отменили карантин на территории Калачинского района. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Ушаков.

– Указом Губернатора Омской области от 4 декабря 2025 года № 236 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Калачинского района Омской области» – с 1 февраля 2026 года; Указом Губернатора Омской области от 5 декабря 2025 года № 237 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» – со 2 февраля 2026 года, – сообщается в документе.

Напомним, что карантин в Калачинске и одной из деревень района был введен в начале декабря прошлого года из-за зафиксированных случаев бешенства.

·Общество

В омском райцентре наконец отменяют карантин по бешенству

Ограничительные меры действовали с начала декабря.

Позавчера, 30 января, в Омске отменили карантин на территории Калачинского района. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Ушаков.

– Указом Губернатора Омской области от 4 декабря 2025 года № 236 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Калачинского района Омской области» – с 1 февраля 2026 года; Указом Губернатора Омской области от 5 декабря 2025 года № 237 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» – со 2 февраля 2026 года, – сообщается в документе.

Напомним, что карантин в Калачинске и одной из деревень района был введен в начале декабря прошлого года из-за зафиксированных случаев бешенства.