В районе Омской области снова ввели карантин

На территории зоны ограничения действуют профилактические меры.

@GigaChat

На портале правовой информации появился документ о введении карантина в Калачинске и одной из деревень Калачинского района из-за зафиксированных случаев бешенства.

– Установить на срок до 1 февраля 2026 года карантин на территории по адресу: Омская область, Калачинский район, деревня Стародубка, улица Береговая, дом 49; Омская область, Калачинский район, город Калачинск, улица 70-й Бригады, дом 67, – говорится в указе.

Во время карантина в зоне ограничения вводятся дополнительные ограничения, направленные на сдерживание распространения заболевания и устранение очагов бешенства.