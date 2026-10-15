Омская область вошла в топ-5 лидеров Сибири по молоку

Такие данные предоставил Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Фото: Freepik.com

Молочное производство в Омской области оказалось в лидерах по Сибирскому федеральному округу. Регион вошел в топ-5 лидеров. Такие данные озвучил Центр отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка по итогам января – августа 2026 года.

Номером один по темпам роста стала Томская область, где производство молока увеличилось на 22,2 %. В сельскохозяйственных организациях региона за восемь месяцев 2026 года произведено 81,8 тыс. тонн молока. По итогам года в области объем производства может достичь 125,6 тыс. тонн молока против 102,7 тыс. тонн в 2025 году.

В топ-5 также вошли Республика Хакасия, Иркутская область, Республика Алтай и Омская область. На втором месте в округе по темпам прироста оказалась Республика Хакасия. Рост в январе – августе в сельскохозяйственных организациях составил 8,6 % к аналогичному периоду 2025 года. Они произвели 19,6 тыс. тонн молока, до конца года прогнозируется 28,8 тыс. тонн.

Сельскохозяйственные организации Иркутской области выдали 82,3 тыс. тонн продукции. Прирост к январю – августу прошлого года составил 3,5 %. Предполагается произвести 126,7 тыс. тонн.

Предприятия агрокомплекса Республики Алтай показали в январе – августе рост на 2,7 %, Омской области – 2,4 % к январю – августу 2025 года.