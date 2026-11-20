Omskinform.ru

В парке 300-летия Омска спасли селезня с поврежденным крылом, который оставался на замерзающем водоеме и не мог улететь. О ситуации в Управление по охране животного мира сообщили неравнодушные горожане, заметившие птицу на льду.

Специалисты оперативно выехали на место, но поймать пернатого с первой попытки не удалось – он выскользнул и ушел под воду. Спасатели вернулись на следующий день и довели операцию до конца.

Сейчас селезень находится в безопасности, его ждут передержка и лечение травмированного крыла. В ведомстве поблагодарили жителей Омска за неравнодушие и своевременный сигнал о попавшей в беду птице.