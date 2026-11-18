Фото: vk.ru/upr_zhivmir

В управлении по охране животного мира Омской области поделились снимками крупной неясыти, которая позволила провести импровизированную фотосессию. Хищник сначала сидел отвернувшись, но затем повернул голову и дал запечатлеть себя со всех сторон.

– Сова вела себя на удивление спокойно, дала рассмотреть себя вблизи и спокойно поднялась в воздух, – описал встречу инспектор.

На кадрах запечатлена длиннохвостая уральская неясыть. Эту крупную птицу отличает длинный хвост, далеко выступающий за кончики сложенных крыльев, а также многочисленные продольные пестрины на груди и брюшке. У птицы отсутствуют перьевые «ушки», а глаза окрашены в черный цвет. Самки заметно крупнее самцов: их масса достигает 1,3 кг при размахе крыльев до 134 см.

Этот вид ведет оседлый образ жизни, обитая на постоянных участках при хорошей кормовой базе. В рацион неясыти входят грызуны, белки, а также более крупная добыча вроде куропаток и зайцев. Охотится птица преимущественно в сумерках, однако в пасмурную погоду активна и днем. Брачные крики самцов можно услышать уже с марта. Название птицы связано с тем, что именно она выступает символом Уральского орнитологического общества.