Фото: пресс‑служба АО «ОмскВодоканал»

Водоканал расширил возможности голосового сервиса контакт-центра. Теперь жители могут круглосуточно узнавать статус заявок по вопросам работы сетей водоснабжения и водоотведения, не дожидаясь ответа оператора.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно позвонить по телефону 53-00-11 (добавочный 0) и продиктовать номер ранее оставленной заявки. Робот проверит информацию в базе данных и сообщит, находится ли она еще в работе или уже выполнена.

Голосовой помощник помогает решать и другие задачи. С его помощью клиенты компании могут записаться на очный прием в офисы водоканала, оформить заявку на ввод в эксплуатацию приборов учета, передать показания, сообщить об аварийных ситуациях на сетях, а также получить консультацию по вопросам установки, замены и поверки приборов учета.

Если потребителю нужно воспользоваться другими сервисами, то виртуальный ассистент направит звонок в соответствующий раздел голосового меню или соединит со специалистом контакт-центра.

Омский водоканал впервые внедрил технологию автоматического приема голосовых данных в 2016 году. Совершенствуя систему сервиса, компания стремится сделать решение вопросов по коммунальным услугам доступнее, а взаимодействие с жителями – проще и комфортнее.